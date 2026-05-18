Liga MX: Definidos días y horarios de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Los Pumas y el Cruz Azul definirán al campeón del futbol mexicano el próximo domingo 24 de mayo sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

Los del Pedregal y los de La Noria se enfrentarán por el título del Clausura 2026 luego de haber eliminado al Pachuca y a las Chivas en las semifinales.

El equipo de Efraín Juárez clasificó a la disputa por el trofeo tras empatar en el marcador global (1-1) con los Tuzos.

Logró sacar ventaja de la posición en la tabla y avanzó, gracias que fue superlíder, mientras quel la escuadra hidalguensea fue cuarta.

Por su parte, Joel Huiqui y sus dirigidos superaron al Rebaño con un 3-4 global. Empató en la ida y ganó en el juego de vuelta.

De esta manera, la escuadra celeste dejó a sus dos rivales tapatíos fuera de la Liguilla.

Ahora, los Pumas y el Cruz Azul se verán las caras por el título del futbol mexicano.

Lee También Efraín Juárez tras clasificación de Pumas a la final: "Tenemos ilusión de pelear por el campeonato"

Cabe resaltar que la última ocasión que midieron fuerzas fue en la Jornada 11 del Clausura 2026.

En aquel partido, los auriazules y los celestes empataron (2-2) en el estadio Olímpico Universitario.

Ese encuentro quedó marcado porque la Máquina estaba ganando (2-0) antes del medio tiempo, pero el club universitario vino de atrás para lograr la paridad.

Incluso, lo hizo con un jugador menos, ya que Nathan Silva fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Luego de aquel intenso partido, los Pumas y el Cruz Azul volverán a chocar, pero con algo más en juego que sólo tres puntos.

El título de la Liga MX busca nuevo dueño y todo se definirá el próximo domingo en CU.

Este lunes 18 de mayo, la Liga MX reveló los días y los horarios en los que se jugarán la ida y la vuelta de la final.

Lee También Resultado: Pumas avanza a la final del Clausura 2026 por posición en la tabla y enfrentará al Cruz Azul

Definidos días y horarios de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Ida

Cruz Azul vs Pumas

Fecha: Jueves 21

Hora: 20:00

Estadio: Ciudad de los Deportes

Vuelta