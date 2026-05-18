Premier League: Horario y canales para ver EN VIVO el Arsenal vs Burnley de este lunes 18 de mayo

El Arsenal está cada vez más cerca de romper su sequía de 22 años sin ser campeón de la Premier League.

Los Gunners ya tienen una ventaja de dos puntos sobre el Manchester City, que marcha en la segunda posición de la tabla, a falta de dos jornada por disputarse de la Temporada 2025-26.

Esta tarde (tiempo del centro de la Ciudad de México), el equipo de Mikel Arteta se enfrenta al Burnley sobre la cancha del Emirates Stadium, en el penúltimo duelo de la campaña.

Cabe resaltar que este será el último encuentro que el conjunto londinense juegue frente a su afición, por lo que será, doblemente especial.

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Antes de disputar la fecha, contra el Crystal Palace en condición de visitante, el Arsenal estará despidiéndose de sus seguidores.

En dado caso de ganar, los Gunners llegarían a 82 puntos, por lo que se pondrían cinco por encima de los citizens y estarían dando un paso importante rumbo a la conqusita del título liguero.

Aunque es una realidad que la escuadra de Pep Guardiola todavía tiene dos partidos pendientes, por lo que, a pesar de que su rival directo por el trofeo de la Premier League gane hoy, todavía tendría esperanza de pelear hasta la última jornada.

El club mancuniano visitará al Bournemouth este miércoles y cerrará la temporada midiendo fuerzas con el Aston Villa en el Etihad Stadium.

Sin embargo, el Arsenal depende de sí mismo para volver a levantar el campeonato de la Primera División del futbol inglés.

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En dado casa de ganar este título, los Gunners estarían rompiendo una hegemonía de ocho temporadas en las que el Manchester City (seis) y el Liverpool (dos) se repartieron los trofeos.

Además, estaría ganando la Premier League luego de casi 22 años, ya que la última vez que lo hizo fue en la Temporada 2003-2004, aquella en la fueron invictos de la mano de Arsene Wenger.

Si lograr campeonar, el club de Londres estaría llegando a los 15 títulos en la historia del futbol inglés y se acercaría a cinco del Manchester United y del Liverpool.

Además, se pondría a cinco del Manchester City, su más cercano perseguidor.

El Arsenal seguría siendo el tercer equipo más ganador en la historia de la Liga de Inglaterra.

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