Germán Berterame anota tras asistencia de Lionel Messi en el triunfo del Inter Miami

Este domingo el Inter Miami venció (2-0) al Portland Timbers y lo hizo con goles de Lionel Messi y Germán Berterame, quien todavía sueña con ganarse un lugar en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

Con esta victoria, las Garzas escalan al segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS, por debajo del Nashville SC; sin embargo, esta victoria sabe a oxígeno puro para los de Miami, que a pesar de ganar, fueron insultados por su afición. Hoy, ganaron por primera vez en el NU Stadium.

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Lionel Messi abrió el marcador al minuto 30 luego de una exquisita asistencia de tacón de Telasco Segovia y con un potente disparo venció al portero del Timbers, James Pantemis.

No obstante, el gol de Berterame se llevó todos los reflectores. Messi fabricó una pared con su compañero Luis Suárez, y cuando el argentino recibió nuevamente el esférico, esquivó a 4 rivales antes de cederle de forma magistral el balón a Germán Berterame, quien de primera intención disparó a portería y anotó el 2-0.

Este es el quinto gol de Berterame en la temporada y el segundo de forma consecutiva. De esta forma, el artillero tricolor se mantiene en buen ritmo de cara al Mundial.

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