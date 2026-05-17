Chelsea contrata a Xabi Alonso por cuatro años tras paso complicado por el Real Madrid

Chelsea contrató el domingo a Xabi Alonso como entrenador en un acuerdo por cuatro años a partir de la próxima temporada, con lo que el español regresa a los banquillos tras un breve y accidentado paso por el Real Madrid y con la misión de aportar estabilidad a un club que se ha vuelto disfuncional bajo sus propietarios estadounidenses.

Alonso asumirá formalmente el cargo el 1 de julio en reemplazo de Liam Rosenior, quien fue despedido el mes pasado. Se convertirá en el quinto técnico permanente en ser nombrado por Todd Boehly y Clearlake Capital, los propietarios estadounidenses de Chelsea, desde que compraron el club en 2022.

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Alonso duró ocho meses en Madrid, desvinculándose del gigante español de mutuo acuerdo en enero, tras malos resultados y múltiples reportes en los medios de que había perdido el control de un vestuario sacudido por disputas internas y falta de armonía esta temporada.

Antes de eso, el ex volante de la selección de España se había forjado una sólida reputación con el Bayer Leverkusen, al que condujo al título alemán y a una campaña doméstica invicta en la temporada 2023-24.

Chelsea describió a Alonso como “una de las figuras más respetadas del fútbol moderno”.

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“De mis conversaciones con el grupo propietario y el liderazgo deportivo, está claro que compartimos la misma ambición”, expresó Alonso en un comunicado del Chelsea. “Queremos construir un equipo capaz de competir de manera constante al más alto nivel y luchar por títulos”.

Sin embargo, parece muy poco probable que Chelsea disputará la Liga de Campeones la próxima temporada, y podría quedarse fuera de la competición europea por completo. El club se aseguró una temporada sin títulos al perder el sábado ante el Manchester City en la final de la Copa FA, aunque sí ganó el Mundial de Clubes el verano pasado.