Pumas vs Pachuca: Horario y canales para ver EN VIVO la semifinal de vuelta este domingo 17 de mayo

El gran día ha llegado. Esta noche, el futbol mexicano conocerá al segundo finalista del Clausura 2026.

Los Pumas y el Pachuca se enfrentan, sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario, por un boleto para la final de la Liga MX.

Los del Pedregal y los Tuzos sueñan con acceder a la disputa por el título, donde ya está instalado el Cruz Azul.

La Máquina derrotó a las Chivas en el estadio Akron y las eliminó de la Liguilla; ahora está a 180 minutos de conquistar la "Décima".

Mientras tanto, el equipo de Joel Huiqui todavía necesita a su próximo rival, por lo que estará a atento a lo que sucede hoy en CU.

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Efraín Juárez y sus dirigidos salen al juego de vuelta de la semifinal con la necesidad de ganar, aunque sea por la mínima diferencia.

Luego de haber perdido (1-0) en el el primer capítulo, disputado en el Hidalgo, el conjunto auriazul deberá darle la vuelta al marcador, si sueña con regresar a una final.

Han pasado 10 torneos desde la última ocasión que la escuadra universitaria disputó el título de nuestro balompié nacional.

Por tal motivo, tiene la obligación de volver a un juego decisivo tras cinco años.

Los Pumas tienen la ventaja de la posición en la tabla, por lo que, solamente, necesita ganar esta noche por una anotación. Evidentemente, no deberá recibir más.

A su favor, también tendrán el tema de la localía, por lo que saldrán fortalecidos para buscar el triunfo.

Desde que Efraín Juárez llegó al Club Universidad Nacional, el Olímpico Universitario ha vuelto a ser una fortaleza.

En los 10 últimos partidos que han disputado en casa, sólo cuentan con una derrota; ya suman cinco consecutivos sin perder.

Aunque, el Pachuca tratará de conservar el global para jugar contra el Cruz Azul la final del Clausura 2026.

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Horario y canales para ver EN VIVO la semifinal de vuelta entre Pumas y Pachuca