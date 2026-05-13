Liga MX: Comienza una nueva era con inesperados protagonistas que luchan por el título

Esa famosa “Liga de cinco equipos” de la que tanto se habló parece haber llegado a su fin y una nueva era está por comenzar, con las Chivas, los Pumas y el Pachuca como nuevos protagonistas y contendientes.

Desde el Clausura 2023, el América, el Toluca, los Tigres, el Cruz Azul y el Monterrey, controlaron el futbol mexicano. Cada torneo, partían como únicos candidatos para ser campeones.

Dominio que ha terminado y la muestra son las semifinales que arrancan esta noche, en las que de esos sólo está presente La Máquina.

Esos cinco clubes no permitieron que ningún otro equipo (salvo el Rebaño Sagrado) llegara a la final y, entre tres, se repartieron los trofeos. Las Águilas conquistaron tres títulos, los Diablos Rojos dos y los felinos uno. Mientras que los Cementeros y los Rayados fueron los otros que alcanzaron la serie decisiva.

Sin embargo, la Liga MX tiene nuevos protagonistas y, a diferencia de los anteriores, no son los clubes con las plantillas más costosas, pero sí tienen proyectos interesantes.

Los Pumas y el Pachuca se encuentran en el séptimo y octavo puestos entre los planteles más caros del Clausura 2026, con un valor de 61.15 y 58.24 millones de dólares, de manera respectiva.

Para dimensionar el esfuerzo que los actuales semifinalistas han hecho, basta con ver el valor del plantel del América: 116.18 mdd.

Aunque el Guadalajara (99.62) y el Cruz Azul (96.98) sí están entre las cinco nóminas más caras.

Eso sí, el Rebaño está en la antesala de la final sin contar con cinco de sus futbolistas, por la concentración de la Selección Mexicana.

Mientras que La Máquina está siendo dirigida, en la Liguilla, por un técnico interino.

El Guadalajara, los Pumas y el Pachuca, modifican la narrativa.

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