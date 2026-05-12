Chivas anuncia que se agotaron los boletos para la semifinal de vuelta contra Cruz Azul en el Jalisco

Este miércoles empiezan las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y una de las series más atractivas es la que protagonizan Chivas y Cruz Azul, que definirán a uno de los finalistas de este campeonato en el estadio Jalisco el próximo sábado.

El Rebaño viene de eliminar a los Tigres en una eliminatoria llena de emociones, pero por tener que entregar el estadio Akron a la FIFA para los preparativos de la Copa del Mundo 2026, las Chivas tendrán que salir de su hogar para volver a ser locales en el Jalisco.

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Curiosamente, la última vez que Chivas fue local en el Coloso de la Calzada Independencia fue el 28 de marzo de 2025 justamente ante Cruz Azul, aunque para mala fortuna de los rojiblancos, ese partido ganaron los cementeros.

En este torneo, el Akron se había convertido en una verdadera fortaleza para los dirigidos por Gabriel Milito, ya que acumulaban 14 partidos consecutivos sin conocer la derrota ante su afición. Sin embargo, la afición del Rebaño mantiene su ilusión y buscan llevar ese ambiente a su antiguo hogar. De hecho, este martes el Guadalajara anunció que los boletos están agotados.

"¡Lo hicimos otra vez! ¡Sold out! En el estadio que quieran, las Chivas llenan y juegan de local. Otro reto superado con nuestros chivahermanos y Boletomovil. El Jalisco va a ser una locura", escribió el Rebaño en redes sociales.

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