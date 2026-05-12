Profeco se manifiesta tras fallas en la venta de boletos para el Cruz Azul vs Chivas

Jugar la Semifinal de Ida en el Estadio Banorte parecía una buena noticia para los aficionados de Cruz Azul y Chivas, hasta que comenzó la compra de boletos.

Este martes, con la Preventa Pase Azul, algunos aficionados reportaron fallas en la compra de sus boletos para el compromiso de este miércoles en el Estadio Azteca.

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De acuerdo con los reportes en redes sociales, las compras que ya habían realizado se cancelaron sin explicación alguna y sin reembolso por parte de la boletera Fanki. Las quejas aumentaron y Profeco se manifestó al respecto.

"Ante la cancelación unilateral de boletos en preventa por parte de la boletera Fanki para el partido Cruz Azul-Chivas, la Profeco invita a las personas afectadas a presentar su queja a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722 o a los correos asesoria@profeco.gob.mx y dgodecos@profeco.gob.mx", escribió la Procuraduría.

Posteriormente, el Estadio Banorte se pronunció mediante un comunicado en el que aseguraba que los reembolsos se habían llevado a cabo y el tiempo ya dependía de las instituciones bancarias correspondientes.

De acuerdo con el escrito del inmueble, todo fue una "inconsistencia en la configuración comercial del evento derivada de un error administrativo ajeno a la plataforma tecnológica Fanki".

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