El Estadio Azteca y las modificaciones de primer mundo que recibió rumbo al Mundial 2026

Mayor seguridad, más comodidad y más espectadores... Él hoy llamado Estadio Banorte ha incrementado sus números con el fin de mejorar la experiencia del aficionado en el Coloso de Santa Úrsula.

El encuentro entre México y Portugal será la primera prueba del remodelado recinto que se dice listo para abrir sus puertas después de casi dos años de trabajos.

De acuerdo con Félix Aguirre, Director General Adjunto del Estadio Banorte, el aficionado está más seguro que antes. En el nuevo Centro de Mando, las 270 cámaras que se instalaron son controladas para dar seguimientos a cualquier persona que asista al recinto.

Esta es una de las nuevas zonas hospitality del Estadio Azteca. FOTO: Fernanda Rojas/El Universal

La tecnología y la experiencia que buscan ofrecer van de la mano y desde las 500 bocinas instaladas, hasta las pantallas ampliadas y con mayor nitidez, así como os juegos de luces, alimentan la espectacularidad que engloba la nueva era del Estadio Azteca.

Llamada "Terraza Sierra" por su vista hacia los volcanes que rodean la Ciudad de México, se abrirá una nueva zona hospitality para brindar nuevas atenciones. Capaz de albergar a mil espectadores, con vista a la calzada de Tlalpan y del otro lado a la cancha, esta implementada área es de lo mejor en el nuevo Coloso.

Pero no es la única. En las novedades que presume la casa de la Selección Mexicana está un hospitality "subterráneo". Aquí un cristal separa a los aficionados que estén en esa zona de los jugadores durante su arribo al estadio como en su salida al terreno de juego.

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El nuevo túnel por donde pasarán los jugadores al llegar al Estadio Azteca. FOTO: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Un nuevo espacio en la "Terraza Sierra". FOTO: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Con imágenes de Pelé, Maradona y hasta de Chespirito, está adornado el pasillo por donde llegarán los jugadores antes del encuentro. Esa área exclusiva conecta con la tribuna y tuvieron que excavar para su elaboración.

La Selección Mexicana y el América podrán presumir una casa de primer mundo. Aún con detalles por acabar, el Estadio Azteca ya impone con su nueva imagen.