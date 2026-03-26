Así luce el remodelado Estadio Banorte para el México vs Portugal; todo listo en el Coloso de Santa Úrsula

La cuenta regresiva llegó a su fin. Después de 20 largos y caóticos meses, el Estadio Azteca, hoy llamado Banorte, reabrirá este sábado sus puertas para recibir el encuentro entre México y Portugal, correspondiente a la Fecha FIFA de marzo.

Con detalles que ultimar y algunas zonas por pulir, el histórico recinto se declara listo para su ansiada reinauguración. Fueron más de tres millones de horas trabajadas para culminar la obra que continuará tras la visita de la Selección Portuguesa.

A estas alturas de la modernización ya son 270 trabajadores por día los que acuden al Coloso de Santa Úrsula para continuar con las tareas finales del inmueble que aumentó su aforo a 87 mil 500 espectadores y se espera tenga su primer lleno mañana por pa noche.

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El que será tres veces mundialista da la bienvenida con pantallas sobre la legendaria estructura gris, el letrero del banco que patrocina en grande y anuncios digitales que señalarán donde están los lugares asignados de cada asistente.

"Para mí es un 100 por ciento. Habrá quienes digan lo contrario, pero cada quien juzgará. Es un orgullo recibir otro Mundial y esta ciudad y su gente se lo merecían. No tienen una idea de cómo lo peleamos", declaró Félix Aguirre, Director General Adjunto del Estadio Banorte.

Ahora que el recinto tendrá como locales al América, Cruz Azul y al Atlante después de la Copa del Mundo, cada equipo tendrá su vestidor y Aguirre asegura que cada rincón será de primer mundo para los equipos anfitriones del renovado Coloso de Santa Úrsula.

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"Emilio (Azcárraga) está muy tranquilo, siempre colaboró con nosotros, inspecciona y está al pendiente de la obra. Está contento con los resultados", agregó el directivo.

Después del México vs Portugal de mañana, las Águilas del América chocarán frente a Cruz Azul el sábado 11 de abril. Otro gran ensayo a dos meses de la inauguración de la Copa del Mundo.

¡UNA LOCURA! 🤩



El Estadio Azteca 🏟, con nueva capacidad de 87 mil 500 espectadores, está listo para recibir el juego México vs Portugal 🇲🇽🔥🇵🇹 pic.twitter.com/5lnZEzlUP2 — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 26, 2026