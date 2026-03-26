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La está cerca de conocer a su último rival en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026: Chequia o Dinamarca. La instancia final del Repechaje de la UEFA recibirá a ambas selecciones en el cruce decisivo por uno de los últimos cuatro boletos que el continente europeo repartirá para formar parte de la justa mundialista que se celebrará en Norteamérica.

El ganador de la repesca se integrará al Grupo A, donde le esperan México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Por un lado, Dinamarca avanzó a la “final” del repechaje después de propinarle una goleada (4-0) a Macedonia del Norte. Un doblete de Gustav Isaksen (58' y 59') —sumado a las anotaciones de Mikkel Damsgaard (49') y Christian Nørgaard (75') — permitieron que la escuadra danesa conservara la esperanza de unirse al torneo de la FIFA.

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Dinamarca en festejo de gol, durante el Repechaje de la UEFA ante Macedonia del Norte - Foto: EFE
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En la otra cara de la moneda, Chequia empató (2-2) con Irlanda; esto provocó que el resultado se definiera con una tanda de penales que culminó (4-3) en favor de la escuadra checa.

Será el próximo martes, 31 de marzo, cuando Dinamarca y Chequia salten a la cancha del Letná Stadion en la ciudad de Zlín para definir quién se quedará con el boleto para la Copa del Mundo de 2026.

Estos son los partidos que el ganador del repechaje europeo jugará en la Fase de Grupos del Mundial de 2026

Jueves, 11 de junio

  • Corea del Sur vs Ganador del Repechaje de la UEFA | Estadio Akron (Guadalajara) | 20:00 horas.

Jueves, 18 de junio

  • Ganador del Repechaje de la UEFA vs Sudáfrica | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) | 10:00 horas.

Miércoles, 24 de junio

  • Ganador del Repechaje de la UEFA vs México | Estadio Banorte (Ciudad de México) | 19:00 horas.

*Horarios en tiempo del centro de México.

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Chequia en festejo de gol, durante el Repechaje Mundialista de la UEFA - Foto: AP
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