Más Información

Bolivia da el primer paso rumbo a la Copa del Mundo al derrotar a Surinam

Bolivia da el primer paso rumbo a la Copa del Mundo al derrotar a Surinam

El Repechaje Mundialista en Monterrey es blindado por gran operativo de seguridad

El Repechaje Mundialista en Monterrey es blindado por gran operativo de seguridad

Donovan Carrillo brilla en Praga y clasifica a la final del Mundial de Patinaje Artístico

Donovan Carrillo brilla en Praga y clasifica a la final del Mundial de Patinaje Artístico

Chequia o Dinamarca, el posible último rival de la Selección Mexicana en el Grupo A del Mundial 2026

Chequia o Dinamarca, el posible último rival de la Selección Mexicana en el Grupo A del Mundial 2026

Gianni Infantino asiste al Repechaje Mundialista en Monterrey, junto a Samuel García

Gianni Infantino asiste al Repechaje Mundialista en Monterrey, junto a Samuel García

Este jueves, la ciudad de recibió las miradas de todo el mundo con el primer partido del repechaje mundialista entre Bolivia y Surinam. Además, es su “examen” ante la FIFA para demostrar que cumplió con todas sus exigencias y que, en efecto, el estadio BBVA está listo para recibir la Copa del Mundo.

Y como no podía ser de otra forma, el encargado de supervisar que todo salga como corresponde y cumpla con los estándares de la FIFA, Gianni Infantino, está presente en Monterrey.

El mandamás de la FIFA llegó al hogar de los Rayados de Monterrey junto a Samuel García, gobernador de Nuevo León, y juntos ocuparon un palco del estadio con otros directivos como Manuel Filizola, presidente del consejo del Club de Futbol Monterrey.

Samuel García se presentó con la camiseta de la Selección de Bolivia, mientras que Infantino, en concordancia con su puesto, lució un traje formal.

Así, el presidente de la FIFA fue como vino a Monterrey a vivir la fiesta mundialista en el Gigante de Acero y a disfrutar el partido entre Bolivia y Surinam. Aquí, en la Sultana del Norte, se definirá el último boleto a la Copa del Mundo 2026.

Lee también

Gianni Infantino asiste al Repechaje Mundialista junto a Samuel García - Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL
Gianni Infantino asiste al Repechaje Mundialista junto a Samuel García - Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS