"Ya se siente la fiebre mundialista", asegura Javier Aguirre, emocionado, en conferencia de prensa antes de enfrentar a la Selección de Portugal el sábado en la reapertura del Estadio Azteca.

Para el "Vasco", el choque contra los lusitanos es un gran ensayo para lo que será la inauguración de la Copa del Mundo, el 11 de junio contra Sudáfrica, también en el Coloso de Santa Úrsula.

“Mucha ilusión, es la palabra que me viene a la mente, el escenario es espectacular, la afición, la gente, ya se siente el ambiente mundialista; hay repesca en Guadalajara, en Europa, es el último tramo de preparación para el Mundial", declaró un efusivo Javier Aguirre.

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El estratega nacional ya pudo observar el avance de la remodelación del Coloso de Santa Úrsula; quedó impactado y ya saborea lo que será el inicio de la Copa del Mundo en suelo mexicano, algo "impagable" para el Vasco.

"Ya estamos en el Mundial, fui al Banorte... Está hermoso, me puse ahí, en la cancha que está primorosa, el escenario es, de verdad, una fiesta, contra Portugal, qué mejores escenario, somos unos privilegiados, me incluyo. Con la reapertura, nuestra afición, es el mejor ensayo general, el ensayo final como en el teatro, para el 11 de junio”, agregó el timonel tricolor.

En esta lista de 26 futbolistas probablemente, la ausencia de Diego Lainez sea la que más ruido causó; sin embargo, Aguirre negó que fuera por un tema de indisciplina y aseguró que en su gestión nunca ha tenido actos de rebeldía al interior de la Selección Nacional.

“Hablar de un jugador que no está. Tengo que hablar de 55 que no han vuelto, lo que quiero aclarar es que no hay un sólo acto de indisciplina. Hubo algo extraño, ajeno a nosotros, que fue lo de (Rodrigo) Huescas, en Dinamarca, por manejar en exceso de velocidad, estaba en un proceso judicial y no lo llevé a Copa Oro", explicó.

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