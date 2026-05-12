Los 55 jugadores que conforman la prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La Dirección Deportiva de la Selección Mexicana anunció la prelista de 55 jugadores elegidos por el técnico Javier Aguirre, enviada a la FIFA para la próxima Copa del Mundo 2026.

Son 55 nombres en los que predominan ocho elementos del Guadalajara y también destaca las ausencias de Rodrigo Huescas e Hirving Lozano.

De estos nombres, 13 ya están confirmados para la siguiente justa mundialista y trabajan en el CAR: Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Raúl Rangel, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Luis Romo, Erik Lira, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Guillermo Martínez y Armando González.

Ochoa, portero del AEL Limassol, fue el primero de siete jugadores de las ligas de Europa que se integrarán a la Selección Mexicana en las próximas dos semanas para los juegos de preparación.

Son 19 los elementos del extranjero que aparecen en esta prelista y se espera que de ellos salgan los 13 nombres que completen la lista de 26 jugadores con la que Javier Aguirre disputará el Mundial 2026.

Esta es la prelista que la Selección Mexicana envió a FIFA