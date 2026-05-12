Sin jugar, Chucky Lozano está en el top 5 de mejores pagados de la MLS; cuánto gana el mexicano

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Los problemas del futbolista mexicano con el técnico del San Diego FC, Mikey Varas, dejaron al atacante tricolor fuera del equipo y sin posibilidades de ser convocado a la próxima Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Sin embargo, el canterano del Pachuca puede encontrar consuelo en ser uno de los mejores pagados en toda la MLS.

Este martes, el sindicato de jugadores de la MLS compartió la lista de los futbolistas con más ingresos en este 2026, y el mexicano aparece dentro del top 5, siendo superado únicamente por figuras como Lionel Messi, Heung-min Son y Rodrigo De Paul.

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La aparición del Chucky Lozano es llamativa, ya que no ha tenido un solo minuto de juego en esta temporada debido a sus problemas con el San Diego FC, y aún así, su sueldo aumentó de 7.6 millones de dólares a 9.3 MDD.

A continuación, te presentamos la lista de top 10 jugadores mejores pagados en la liga de Estados Unidos.

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TOP 10 FUTBOLISTAS MEJORES PAGADOS DE LA MLS

  1. Lionel Messi (Inter Miami) - $28,333,333.00
  2. Heung-min Son (LAFC) - $11,152,852.00
  3. Rodrigo de Paul (Inter Miami) - $9,688,320.00
  4. Hirving Lozano (San Diego FC) - $9,333,333.00
  5. Miguel Almirón (Atlanta United) - $7,871,000.00
  6. Emil Forsberg (New York Red Bulls) - $6,035,625.00
  7. Sam Surridge (Nashville SC) - $5,933,000.00
  8. Riqui Puig (LA Galaxy) - $5,792,188.00
  9. Jonathan Bamba (Chicago Fire) - $5,581,806.00
  10. Hany Mukhtar (Nashville SC) - $5,411,667.00

Fuera del top 10 aparecen futbolistas como el alemán Thomas Müller, del Vancouver Whitecaps, con un salario anual de 5 millones 152 mil 504 dólares y Germán Berterame, del Inter Miami, quien recibe anualmente 3 millones 824 mil 200 dólares.

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