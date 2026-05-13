Hijo del 'Loco' Abreu "siente raro" de ser dirigido por su papá en los Xolos de Tijuana

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Para Diego Abreu, delantero de los Xolos, ser entrenado por su padre, Sebastián Abreu, es una sensación “rara”. Sin embargo, el atacante mexicano destacó que ambos saben separar muy bien la relación familiar del trabajo en equipo.

“Apenas llegué, sentía raro, es más, lo hablaba con Diogo Bagui, cuando los dos fuimos por primera vez a la banca, que es raro que mi padre esté dirigiendo ahí y yo esperando para entrar. A mis compañeros también les hacía saber cómo manejar la situación; obviamente es mi padre, pero lo tomo con tranquilidad, pero mi padre supo separar muy bien lo familiar con el trabajo”, comentó.

La adaptación a Primera División no ha sido un problema para el hijo del Loco Abreu, que con 12 partidos, ya registra tres anotaciones.

“Mis primeros dos goles acá... el primero contra Atlas [J9], agradecerle a Kevin Castañeda y a Mou [Mourad Daoudi] que me dejaron patear el penalti; justo había ido mi novia y gente conocida que tengo en Guadalajara. Pude festejar con ellos y con mi padre. El segundo, ya con León [J11] significó la primera victoria”.

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