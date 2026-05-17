Diablos Rojos del México y The Rolling Stones unen fuerzas y anuncian sorpresa que se volará la barda

La pasión por el rock y el beisbol mexicano encontró un punto de encuentro. The Rolling Stones y los Diablos Rojos del México anunciaron que pronto lanzarán una colaboración que mezclará el diamante con la música y en una colección exclusiva para seguidores de los pingos y de la banda.

Pese a pertenecer a mundos distintos, comparten la rebeldía el carácter y una imagen ligada al simbolismo del diablo. La agrupación británica y la organización escarlata decidieron fusionaron con una propuesta que busca conectar tanto con coleccionistas como con nuevos aficionados.

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¿En qué consistirá esta colaboración entre los Diablos Rojos y The Rolling Stones?

La colección es incluirá un vinilo de edición limitada, seis modelos de gorras y un jersey exclusivo elaborado por New Era México.

Cada pieza integra elementos gráficos tanto de los Diablos como de la banda de rock. Uno de los lanzamientos más llamativos corresponde a una edición conmemorativa en vinilo del próximo álbum de The Rolling Stones, Foreign Tongues.

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Este material contará con una portada alterna diseñada por el artista visual mexicano Juan Manuel Nares, quien elaboró una propuesta inspirada en elementos de la cultura mexicana, referencias demoniacas y la estética irreverente que caracteriza a la agrupación británica.

El vinilo tendrá un atractivo especial para los seguidores y coleccionistas, ya que contará con una edición limitada de apenas 666 unidades foliadas. Además, solo podrá adquirirse de forma exclusiva en la tienda oficial del Estadio Alfredo Harp Helú una vez que el disco llegue al mercado en julio.

Por otra parte, las prendas de esta unión saldrán a la venta el próximo 5 de junio durante la serie que los Diablos Rojos disputarán ante Olmecas de Tabasco como locales en el inmueble capitalino.