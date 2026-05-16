El Kikín Fonseca quiere ver campeón a Pumas, por “justicia”

Hace 22 años, Pumas y Chivas se encontraron en una final. Definieron el título del Clausura 2004 en una tanda de penaltis y fue el Club Universidad el que alzó el campeonato.

En aquel histórico equipo auriazul estaba Francisco Kikín Fonseca, autor de uno de los goles desde los 11 pasos, aquella soleada tarde en Ciudad Universitaria.

Hoy, el exdelantero sueña con una final entre los Pumas y Cruz Azul, dos de sus exequipos en el futbol mexicano, pero principalmente, le gustaría ver a los felinos coronándose en el Clausura 2026 “por justicia”.

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“Si se hace justicia, Pumas tendría que ser campeón, porque fue el número uno de todo el torneo”, declaró el Kikín en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes. “Si se da Pumas contra Chivas ya sabemos quién ganaría”, agregó entre risas en alusión a la mencionada final de 2004.

Con pasado universitario y celeste, Fonseca desea que ambos cuadros capitalinos choquen en el juego por el título, ya que así se convertiría automáticamente “en ganador”.

“Tengo más posibilidades de ser campeón. Ojalá que la final fuera Pumas–Cruz Azul y yo ya gané. Es lo que quiero”, concluyó.

Esta noche, los Pumas reciben en CU a los Tuzos de Pachuca con la obligación de ganar. No hay otro resultado que le sirva al Club Universidad. Luego de la derrota (0-1) en la semifinal de ida, los dirigidos por Efraín Juárez deberán ganar sin opción.

Los felinos suman 15 años sin campeonar, fueron líderes en el Clausura 2026 y esta parece una oportunidad inmejorable para volver a una serie por el título.

Los Pumas no han ganado en esta Liguilla y no hay otro resultado que valga hoy.

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