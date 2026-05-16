David Benavidez no va a esperar por Dmitry Bivol, asegura su papá

Luego de vencer a Gilberto Zurdo Ramírez el pasado 2 de mayo por nocaut técnico, David Benavidez puso su mira en el siguiente objetivo: Dmitry Bivol.

Sin embargo, el peleador ruso sostendrá una batalla en los próximos días contra Michael Eifert y eso evita que Team Benavidez espere.

“Como nosotros tenemos planeado, en estos momentos sabemos que [Dmitry] Bivol tiene una pelea próxima y no podemos esperar, no sabemos qué pueda pasar”, declaró José Benavidez.

“Ya estoy trabajando como su manejador pelear en peso crucero contra el campeón del WBC [Noel Mikaelian], después bajar con Bivol, Artur Beterbiev, irnos con Jai Opetaia. No queremos turnar, no queremos peleas fáciles, queremos pelear contra los mejores en crucero y en las 175 libras [semipesado]”, lanzó contundente el padre de The Mexican Monster.

A José le gustaría que su hijo sea visto como un boxeador mexicano, cercano a su gente y con sangre azteca en él. El cariño de la afición siguen siendo poco, pero Benavidez padre confía en que su victoria lo catapultará en el pueblo tricolor.

“Nuestra meta era entrar a México y demostrar a la raza que es peleador mexicano. Al final, esta pelea (contra el Zurdo) no nos hizo nada más de México, no hizo conocidos en todo el mundo; llevamos sangre mexicana y queremos hacer feliz a nuestra gente”, explicó.