Tepatitlán vence a la Jaiba Brava y se consagra campeón de la Liga de Expansión MX

En ocasiones, el futbol sí es justo. El Tepatitlán conquistó el segundo título de la Liga de Expansión MX en su historia, de manera más que merecida.

Fue el mejor equipo a lo largo del Clausura 2026 y lo confirmó con la cereza en el pastel.

Los Alteños derrotaron (1-0) a la Jaiba Brava en el juego vuelta de la final y, con un marcador global de 1-0, se proclamaron campeones de la categoría de plata. Lograron la hazaña en su propia casa.

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En el estadio Tepa Gómez, que parecía una auténtica caldera con el apoyo de la afición tepatitlense, la escuadra de Gabriel Pereyra hizo valer su localía y, con lo mínimo, logró alzar el trofeo.

Como local, no perdió un solo partido a lo largo de todo el torneo, tanto en fase regular como en la Liguilla. Saldo de ocho victorias y dos empates. El triunfo de hoy fue el más importnte.

Omar Islas fue el héroe del campeonato, al anotar el único a lo largo de los 180 minutos.

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El extremo aprovechó un mal rechace del portero del Tampico Madero, Gerardo Ruiz. Estuvo atento para aparecer en el momento preciso.

El experimentado arquero no pudo mandar el disparo de Bryan Mendoza a tiro de esquina y lo dejó a merced para que el canterano de los Pumas llegara para mandar a guardar el esférico (10').

Una anotación fue suciente para que los Alteños cumplieran con el objetivo que se pusieron desde que comenzó el Clausura 2026. En su mente, sólo estaba la obtención del título y no fallaron.

El Tepatitlán cerró una temporada de ensueño consagrándose campeón de la Liga de Expansión MX. El futbol esta vez sí fue justo.