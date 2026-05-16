Las Chivas y el Cruz Azul ofrecieron una espectacular eliminatoria en la Liguilla del futbol mexicano.

El Rebaño y la Máquina demostraron a lo largo de los 180 minutos que tenían la intención de clasificar a la final del Clausura 2026.

Sin embargo, el equipo rojiblanco no pudo con el celeste y se perdió la oportunidad de instalarse en la disputa por el título de la Liga MX.

Gabriel Milito y sus dirigidos cayeron (3-4) en el marcador global con Joel Huiqui y sus pupilos.

En el primer episodio de las semifinales, jugado en el estadio Banorte, las Chivas y el Cruz Azul empataron (2-2).

Con goles de Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda, por parte del Rebaño, y de Carlos Rodríguez y Christian Ebere, por parte de la Máquina, los primeros 90 minutos no se vivieron con demasiada intensidad.

Para el segundo capítulo, el conjunto de La Noria se fue al frente en el marcado, rápidamente, con una anotación de Jeremy Márquez a los cinco minutos.

Aunque, Omar Govea igualó el marcador en una respuesta inmediata de la escuadra tapatía a los tres minutos.

Sin embargo, Agustín Palavecino se encargó de darle el golpe definitivo al equipo local.

El volante argentino fue el verdugo de las Chivas en el estadio Jalisco, que se silenció con su tanto en el minuto 66.

El Rebaño ya no se pudo levantar y dejó escapar el boleto a la final del Clausura 2026.

A pesar de que tenía la ventaja de la posición en la tabla y de contar con el apoyo de la afición rojiblanca, los de Gabriel Milito no pudieron cumplir con el objetivo y se despidieron de la Liguilla.

Por su parte, el Cruz Azul de Joel Huiqui sigue dando de qué hablar y ya está a 180 minutos de conquistar el título del Clausura 2026.

La Máquina todavía tiene que esperar rival, pero lo conocerá este domingo luego de que termine la semifinal de vuelta entre los Pumas y el Pachuca en el estadio Olímpico Universitario.

Chivas es eliminado por Cruz Azul en semifinales y es víctima de los mejores MEMES