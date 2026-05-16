Rafa Márquez Lugo afirma que Chivas es el menos presionado de los semifinalistas

De cara al juego de vuelta de la semifinal entre Chivas y Cruz Azul, Rafael Márquez Lugo cree que su exequipo sale con más ligereza para buscar el pase a la final.

El exfutbolista cree que el pastor y su Rebaño ya deben sentirse satisfechos por haber llegado tan lejos sin sus mejores elementos.

“En un análisis frío, jugar sin seis titulares, en esta clase de partidos, le sacude un poco de presión a Chivas, más allá que le haya pegado a Tigres. Seguramente, ese debe ser el verso de [Gabriel] Milito a los chavos: ‘no se preocupen, ya demostraron, salgamos con la misma dinámica y a ver hasta dónde nos alcanza’”, externó.

El canterano de los Pumas reconoció que el duelo entre rojiblancos y celestes está bastante equilibrado: “Lo veo muy parejo el Chivas contra Cruz Azul… creo que Chivas sale muy liberado [porque] estos chavos ya vieron que pueden y al final cierran en casa. Con Cruz Azul, tengo las dudas del técnico y siempre las dudas de que es un equipo autodestructivo, no sabes realmente lo que te va a ofrecer”, sentenció.

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