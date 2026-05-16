Portero del Tepatitlán aprueba convocatoria de Guillermo Ochoa al Mundial 2026

Para Gustavo Gutiérrez, la convocatoria de Guillermo Ochoa para el Mundial “no es negativa”, sino todo lo contrario, es “muy positiva”.

El arquero del Tepatitlán considera que Javier Aguirre tomó una “buena decisión” al integrar a Paco Memo en la lista definitiva del Tricolor, por todo lo que aporta.

“Aunque no sea el uno, te puede dar toda la experiencia del mundo. Es un beneficio que esté atrás de ti, te apoye, te dé esa confianza y te pueda decir cómo hacer las cosas. Para los porteros que están, también es una presión importante saber que está Ochoa”, expresó.

Gustavo cree que el canterano del América debe ser valorado por lo que ha ofrecido para México en las tres justas mundialistas.

“Las veces ha jugado en el Mundial siempre ha sido el que responde, el diferente; no podemos criticar [las actuaciones] de Ochoa en los Mundiales”, sentenció.

Gutiérrez reconoció que también confía “totalmente” en los otros dos arqueros: “No me preocupa la portería, los que están siendo convocados lo van a hacer muy bien”.

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