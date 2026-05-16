Liga MX: ¿Cuándo fue la última vez que los Pumas fueron campeones?

La última vez que en los televisores de los hogares mexicanos se escuchó un “Pumas es campeón” fue en un lejano 22 de mayo de 2011. En aquel entonces, el séptimo campeonato llegó al Estadio Olímpico Universitario. El mediocampista Israel Castro levantó el trofeo del Clausura 2011 y le entregó a la afición auriazul una última alegría… Antes de que iniciara una sequía de casi quince años en la Liga MX.

En aquel entonces, los goles de Javier Cortés y Francisco Palencia rompieron los sueños de los Monarcas de Morelia con un marcador de (3)2-1(2) que se selló bajo el intenso sol de Ciudad Universitaria.

Este domingo, si los “Tuzos” de Pachuca se adueñan de Ciudad Universitaria y echan a los Pumas en las semifinales del Clausura 2026, el próximo 22 de mayo oficialmente se cumplirían quince años sin un campeonato en el futbol mexicano.

Pese a que esa fue la última vez que los auriazules levantaron un título en el balompié nacional, cabe recordar que su última final fue en el Guard1anes 2020 ante “La Fiera” de León. Y la última vez que terminaron como líderes generales fue en el Apertura 2015.

Para fortuna de los dirigidos por el estratega Efraín Juárez, el partido de vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario. Estadísticamente, de las últimas cinco veces que Pumas cerró como local una serie de semifinales, en todas logró pasar a la final: Clausura 2004 contra Cruz Azul, Clausura 2009 contra Puebla, Clausura 2011 contra Guadalajara, Apertura 2015 contra América y Guard1anes 2020 ante Cruz Azul.

Noventa minutos separan a los Pumas de Efraín Juárez de conocer su futuro, a la espera de volver a escuchar un “los universitarios son campeones del futbol mexicano” en las pantallas nacionales. La octava estrella les espera.

Lee también Esteban Solari acepta que la eliminatoria entre Pachuca y Pumas “está totalmente abierta”

Israel Castro con Pumas - Foto: EFE

¿Cuándo y por dónde se podrá ver la semifinal del Clausura 2026?

Domingo, 17 de mayo

Pumas vs Pachuca | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

En el partido de ida, un solitario gol de Oussama Idrissi le dio la victoria (1-0) a Pachuca en el primer capítulo de la serie ante Pumas.

Sin embargo, de cara al encuentro, los universitarios confían en su localía. Un empate global les sería suficiente para asegurar su boleto a la final del Clausura 2026, ya que terminaron la fase regular del torneo como líderes con un saldo de diez victorias, seis empates y una derrota que les permitió sumar 36 unidades. Un récord de puntos en su historia de torneos cortos compuestos por diecisiete jornadas.

Lee también Efraín Juárez afirma sentirse “tranquilo e ilusionado” con la posibilidad de ver a Pumas en la final