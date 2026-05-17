Resultado: América es campeón de la Liga MX Femenil tras derrotar a Rayadas

Después de varios años de espera, la tan ansiedad tercera estrella llegó a Coapa. Las Águilas del América son las nuevas reinas de la Liga MX Femenil tras vencer a Rayadas (3-1 global).

Tres años después, América vuelve a consagrarse campeón del futbol femenil. Las dirigidas por Ángel Villacampa, que en su octava final al frente del equipo logró conquistar su segundo campeonato, rompieron con la racha de finales consecutivas en segundo lugar y con remontada incluida, levantaron por tercera vez el trofeo de la Liga MX Femenil.

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Con la obligación de remontar la final, América se lanzó al frente con más intención que idea. Al minuto 8, un gol de Montserrat Saldívar derivado de un grosero error de Paola Manrique fue anulado por la árbitro Cesia Deysire Campos -asistida por el VAR- por falta de Geyse Da Silva.

Esa decisión fue oxígeno puro para unas Rayadas que les costó encontrar respiro entre el incesante sol que acompañó el partido y la altura de la Ciudad de México.

América encontró premio a su perseverancia sobre el cierre del primer tiempo. Irene Guerrero (44’) aprovechó otra equivocación de la portera albiazul, que no pudo detener un centro por derecha, y en el rebote la española empujó el balón al fondo de la red para desatar la locura azulcrema.

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Además de la nula propuesta por parte de Amandine Miquel, los errores sentenciaron a las Rayadas. Ni bien empezó la segunda parte, Manrique volvió a fallar en el control del área y la estrella del ataque americanista, Geyse Da Silva (51’) no perdonó. Anotó el gol que necesitaban las Águilas para tomar la ventaja en el marcador global y festejó con acrobacias y bailes que la estrella número tres estaba cada vez más cerca.

El VAR, que antes le había quitado un gol al América, otorgó el penalti que Scarlett Camberos (80’) convirtió para sellar el campeonato.

América se sacó la espina y logró vengarse de aquella final perdida ante Rayadas hace dos años, y lo hizo en su casa, con 26 mil 670 aficionados como testigos y con una goleada que será inolvidable.

Por fin, las Águilas vuelven a gritar campeón.