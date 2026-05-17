Pumas: ¿Qué necesita el equipo de Efraín Juárez para clasificar a la final del Clausura 2026?

Los Pumas sueñan con regresar a una final del futbol mexicano, luego de cinco años sin poder hacerlo.

La última ocasión que el equipo auriazul se instaló en la disputa por el título de la Liga MX fue en el Guard1anes 2020, donde perdieron con el León.

Por tal motivo, Efraín Juárez y sus dirigidos tienen la enorme oportunidad de corta la mala racha y de poner al Club Universidad Nacional a 180 minutos de la ansiada "Octava".

Esta noche, tratarán de lograr la hazaña en el estadio Olímpico Universitario, frente a la afición auriazul.

Sin embargo, la misión no será nada sencillo porque tendrán que derrotar sí o sí al Pachuca.

Para los Pumas la única opción es ganar, no tienen de otra, luego de que perdieran (1-0) en la ida de las semifinales, disputada en el Hidalgo.

Además, contarán con la motivación de saber que, si acceden a la final, la disputarían en CU, donde cada vez se vuelven más fuertes.

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Con la llegada de Efraín Juárez al banquillo auriazul, este equipo ha hecho, de nueva cuenta, que su casa sea una fortaleza.

De sus últimos 10 compromisos que ha disputado como local, sólo ha sufrido una derrota, con saldo de seis victorias y cuatro empates.

Además, cuentan con cinco partidos consecutivos sin perder, por lo que saldán fuertes a jugar contra los Tuzos esta noche.

Para el director técnico mexicano, hay "tranquilidad e ilusión" de conseguir el resultado que les permita enfrentarse al Cruz Azul en la final del Clausura 2026.

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¿Qué necesitan los Pumas para clasificar a la final del Clausura 2026?

Los Pumas perdieron en el primer capítulo de las semifinales ante el Pachuca por el mínimo resultado.

Ahora, para acceder a la final, deberán derrotar a los Tuzos en el estadio Olímpico Universitario.

Los del Pedregal cuentan con la ventaja de la posición en la tabla, por lo que cualquier empate en el marcador global les serviría para instalarse en el disputa por el trofeo del futbol mexicano.

Aunque, si empatan en el juego de vuelta, el conjunto hidalguense será el ganador de la eliminatoria.

Para Efraín Juárez y sus dirigidos será fundamental evitar que el Pachuca anote en CU porque les complicaría obtener el boleto a la final, donde ya está esperando el Cruz Azul.