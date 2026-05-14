Rafa Márquez Lugo valora que Efraín Juárez pusiera a Pumas donde “todos lo quieren ver”

Para Rafael Márquez Lugo, el momento que atraviesa el Club Universidad Nacional, en el torneo Clausura 2026, es gracias a Efraín Juárez.

“Ha hecho las cosas muy bien, hay que darle mucho mérito. Todos mis respetos para él, porque ha logrado poner a Pumas donde lo queremos ver todos los que queremos a Pumas”, valoró el ahora analista.

El exdelantero también destacó que una de las cualidades del joven director técnico es que supo hacer “sinergia con la afición”, a pesar de que la relación no comenzó de la mejor forma a su llegada al club.

“No hay que olvidar cómo empezó el torneo, con una goleada con San Diego y con muchas dudas; la afición ya se metía con él y sabemos que la afición de Pumas pesa, [pero] ha sabido, de manera inteligente, darle la vuelta a todo eso”, añadió.

Además, explicó que el estratega mexicano ha tenido que lidiar con las críticas por su manera de ser, tanto dentro como fuera del terreno de juego, pero que él prefiere juzgarlo por los resultados solamente y, hasta el momento, lo ha hecho muy bien.

“Tiene muchos detractores por la manera en la que se desenvuelve, a muchos no les encanta su personalidad, no cae bien; te puede gustar o no, [pero] ese es otro tema. Todo mundo está alerta, esperando que caiga, para que puedan pegarle”, lamentó.

Futbolísticamente, Rafa Márquez Lugo compartió los mejores atributos que ha implementado en sus Pumas desde su llegada.

“Es un equipo sumamente efectivo, es el que más directo juega, tiene argumentos para castigarte, tiene futbolistas que viven un muy buen nivel, tiene pegada y es efectivo; no genera tantas ocasiones, pero las que tiene las concreta”, puntualizó quien jugó para los felinos de 2001 a 2003.

No obstante, aseguró que, para ser campeón, todavía tiene corregir “las dudas que ha generado el equipo, en ciertos partidos, sobre todo en la eliminatoria con América”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.