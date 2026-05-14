Monterrey vs América: Horario y canales para ver la Final de Ida de la Liga MX Femenil; HOY, jueves 14 de mayo

La batalla por definir a las nuevas monarcas comienza esta noche en el Gigante de Acero entre los dos mejores equipos del torneo. América, primer lugar de la tabla general, visitará a las Rayadas, su escolta después de 17 jornadas.

Después de dejar en el camino a las Bravas de Juárez y a las Diablas del Toluca, con global aplastante de 11-4, las Águilas jugarán su tercera final consecutiva. Aunque, tomando en cuenta este torneo, han estado presentes en siete de las últimas ocho definiciones.

Sin embargo, las dirigidas por Ángel Villacampa buscan saldar una deuda con su afición, ya que apenas se consagraron en una de ellas (Clausura 2023). Desde entonces, cayeron con Tigres en dos ocasiones, Rayadas y Pachuca.

Después de sellar su pase a la gran final, Villacampa le mandó un mensaje a la afición azulcrema de “que se vuelvan a ilusionar. Algunos me dicen por la calle: ‘No nos quieras ilusionar’. Pues sí, los quiero ilusionar, porque estamos listas, preparadas y con ganas de ir por todo”. Ahora llegó el momento de demostrar con hechos y no con palabras.

Rayadas viene de eliminar al Cruz Azul y a las Tuzas del Pachuca con una impresionante remontada en el Estadio BBVA. De la mano de la entrenadora francesa Amandine Miquel, que llegó a la final en su primer torneo al frente del equipo, jugarán su octava final en su historia y por tercera vez, el primer partido de la final será en el Gigante de Acero.

“Era una meta ambiciosa [llegar a la final], me encontré con unas jugadoras que tienen una mentalidad excepcional y que luchan por todo, creo que es el ADN de Rayadas: nunca paran de luchar”, aseguró Miquel.

En la Jornada 9 de la temporada regular, América y Rayadas empataron 1-1 en el estadio Ciudad de los Deportes, pero el antecedente más importante es la final del Clausura 2024, donde las Águilas dejaron ir el título.

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