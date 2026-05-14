Rafa Márquez Lugo afirma que Pumas es “el más presionado” para salir campeón

Contra América, Pumas sufrió demasiado y estuvo a un penalti de quedar eliminado. Sin embargo, cumplió con el cometido y clasificó a las semifinales.

Ahora, en la antesala de la final, el equipo de Efraín Juárez tendrá “todos los reflectores”, porque es el principal obligado para conquistar el título de Liga. Así lo estableció Rafael Márquez Lugo en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

“Hay que decirlo, Pumas es el más presionado, de los cuatro, por llevarse el título, porque fue líder, le pegó al América y cierra en casa. Por supuesto, [también] porque no están Tigres y Toluca, los grandes favoritos de los últimos años, es el momento indicado para acabar con esa malaria de tantos años sin salir campeón”, declaró el analista de Fox y Fox One.

El canterano auriazul externó que las “dudas que levantan Chivas y Cruz Azul” provocan que “sea ahora [o nunca] para el equipo de Efraín”.

No obstante, destacó que la escuadra universitaria no tendrá un rival sencillo, por lo que espera que Juárez haya aprendido de los errores que han cometido.

“Pachuca es el gran candidato de los que quedan. No le damos mucho mérito por lo que ha hecho, ni al técnico ni al equipo, pero es un equipo sólido. Efraín tiene que ir a buscar goles, caería en un grave error si quiere salir a cuidar el marcador”, puntualizó.

Rafa sentenció que los Tuzos de Esteban Solari parten como favoritos, pero no descarta que los felinos clasifiquen a la final porque tienen algo a su favor.

“Sinceramente, viéndolo frio, veo a Pachuca... lo veo muy fuerte desde antes de que empezara la Liguilla. Para mí, estos eran los dos grandes candidatos y ahora se van a tener que matar entre ellos, [pero] a Pumas le salen las cosas, tiene esa suerte de campeón…”.

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