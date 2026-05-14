Rafa Márquez Lugo critica a los Pumas de Efraín Juárez: No saben manejar los partidos

Rafael Márquez Lugo tiene “clarísimas” las correcciones que tiene que realizar Efraín Juárez para que sus Pumas no sufran contra el Pachuca.

“Le hizo falta mucho manejo de partido y siempre va a haber algunos lapsos de los partidos en los que tienes que sufrir y este equipo no sabe sufrir; cuando sufre, sufre de más y le llenan la canasta. No tiene ese manejo de partido que se necesita para ser campeón”, sentenció.

El exseleccionado mexicano afirmó que el conjunto auriazul necesita ser “más sólido en defensa”, porque ya quedó en evidencia que “no es capaz de cuidar un marcador.

“El equipo tiene una clara falencia, que es saber defenderse cerca de su área. Nathan [Silva] y [Rubén] Duarte, no dan certezas, no brindan esa seguridad para meterte atrás y cerrar los partidos, esa es la realidad y es un gran asterisco para alguien que busca el campeonato”, criticó.

El originario de la Ciudad de México espera que Juárez y su cuerpo técnico sean capaces de darle la vuelta a la página para que su última actuación quede en el olvido y logran instalarse en la final del futbol mexicano.

“Efraín es consciente de los detalles a corregir, pero no sé si tengan tiempo para poder hacerlo contra Pachuca. Vamos a ver si puede corregir esa mala cara y esas dudas que dejó contra América, [pero] lo veo muy complicado.

“Pumas tiene el argumento de que cierra en casa y le favorece el empate, pero tiene que haber aprendido a no intentar cerrar el partido en 80, debe proponer y ser ofensivo”, afirmó Rafa Márquez Luo.

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