América suma sus primeros tres refuerzos para el Apertura 2026

Luego de quedar eliminado en los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX ante Pumas, en una de las series de liguilla más emocionantes de los últimos años, América ya comienza a recibir noticias positivas de cara al siguiente semestre.

Con la intención de reencontrar el nivel que los llevó al tricampeonato, el equipo dirigido por André Jardine empieza a mover piezas antes incluso de que finalice el torneo, sumando a tres elementos que regresan a la institución.

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Se trata de Cristian Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano, futbolistas que pertenecen al club y que, tras un periodo a préstamo con Necaxa, vuelven a Coapa con la intención de ganarse un lugar en el plantel y convencer al estratega brasileño rumbo al Apertura 2026.

A través de sus redes sociales, el conjunto hidrocálido despidió a los jugadores con un mensaje de agradecimiento, luego de un paso en el que no lograron cumplir los objetivos trazados, entre ellos clasificar a la liguilla.

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Será en las próximas semanas, una vez concluido su periodo de vacaciones, cuando los jugadores se integren nuevamente a la disciplina del América. A partir de ese momento, la directiva, en conjunto con el cuerpo técnico encabezado por André Jardine, evaluará el futuro de cada uno, determinando si tendrán una nueva oportunidad en el plantel o si podrían ser utilizados como moneda de cambio en el mercado de fichajes.