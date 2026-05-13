La carrera de Hirving “Chucky” Lozano ha dado un giro inesperado en los últimos meses. Tras llegar a la MLS como la gran figura del San Diego FC, el mexicano perdió protagonismo y, acompañado de una baja de nivel, terminó siendo apartado del primer equipo.

El complicado momento en su club también tuvo repercusiones en la Selección Mexicana. Aunque en algún punto parecía encaminado a disputar la Copa del Mundo de 2026, la falta de minutos y ciertos cuestionamientos sobre su comportamiento lo dejaron fuera de la lista final de jugadores considerados por Javier Aguirre.

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A pesar de este panorama deportivo adverso, Lozano se mantiene en la élite económica del futbol en Estados Unidos. El exjugador del Pachuca, quien incluso estuvo en la órbita de otros clubes durante el último mercado de fichajes, figura como uno de los mejores pagados de la MLS.

De acuerdo con datos de la Asociación de Jugadores de la MLS, Lozano ocupa el cuarto lugar entre los salarios más altos de la liga, con un ingreso anual de 9.33 millones de dólares, esto a pesar de haber sido apartado del equipo a inicios de 2026. Su sueldo lo coloca por encima de futbolistas como Miguel Almirón, del Atlanta United, quien percibe 7.87 millones de dólares.

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La lista es encabezada por Lionel Messi, con un total garantizado de 28.33 millones de dólares, seguido por Son Heung-min, con 11.15 millones, y Rodrigo De Paul, con 9.6 millones de dólares, consolidando un ranking que contrasta el rendimiento en cancha con el valor económico de las figuras.