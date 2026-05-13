Jugar la Copa del Mundo como locales debe ser la principal arma y motivación de la Selección Mexicana. Al menos, Erik Lira así lo percibe, a menos de un mes para que arranque el Mundial 2026.

El futbolista de Cruz Azul advierte sobre la fortaleza que significará estar en casa y asegura con autoridad que nadie vencerá al Tricolor como local.

“Estamos preparándonos para el mejor Mundial en nuestra casa. No va a haber mejor Mundial en la historia para nuestro país y estamos capacitados... nadie nos va a venir a ganar acá, estoy seguro. Así que estamos preparándonos para eso y la exigencia es a tope. Estamos listos para ese gran reto”, lanzó el mediocampista.

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Para Lira, el de Norteamérica 2026 debe ser el mejor Mundial en la historia del país, más allá de los resultados, por las formas de representar a México.

“El mejor Mundial en nuestra historia, en lo personal, no es tanto de resultados, es que nosotros los mexicanos nos sintamos identificados por los que saltan a la cancha y los que saltan a la cancha volteemos arriba y digamos, ‘hermanos, somos mexicanos y nos sobreponemos a todo. Estamos juntos”, lanzó emocionado.

Por ahora, la Selección Nacional de Javier Aguirre continúa con los trabajos en la concentración que inició el pasado 6 de mayo en el CAR, con 13 elementos “seguros” en la justa mundialista y ocho sparrings, el Vasco mantiene su labor con el objetivo de poner al equipo en gran forma.

Sin embargo, Erik Lira sostiene... “en lo personal yo no me siento seguro en el Mundial, sino hasta estar el 11 de junio con la playera bien puesta cantando el Himno con mis compañeros”.

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