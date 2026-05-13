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Julio Ibáñez, una de las voces más reconocidas de TUDN, continuará detenido en Sudáfrica durante varias semanas más, luego de que su audiencia ante las autoridades locales fuera reprogramada para finales de este mes. La noticia ha generado preocupación dentro del medio deportivo mexicano, donde el reportero es ampliamente identificado por su cobertura diaria del Club América.

El periodista se encontraba en territorio sudafricano realizando labores informativas sobre el primer rival de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, su trabajo se vio interrumpido el pasado 18 de marzo, cuando fue detenido junto a su camarógrafo mientras realizaba una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

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De acuerdo con los primeros reportes, ambos comunicadores fueron presentados ante las autoridades debido al uso de un dron en una zona restringida de Johannesburgo. Esta situación habría provocado molestias entre los habitantes del área, lo que derivó en la intervención de las autoridades y en la posterior detención del equipo de trabajo.

Desde entonces, el caso ha seguido su curso legal sin que se haya logrado una pronta resolución, lo que ha obligado a modificar la fecha de su audiencia. Inicialmente se esperaba que el proceso fuera más ágil; sin embargo, la reprogramación ha extendido su estadía en el país africano, incrementando la incertidumbre sobre su situación.

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Se prevé que sea el próximo 28 de mayo cuando Ibáñez y su compañero comparezcan nuevamente ante las autoridades, en una audiencia clave en la que buscarán que los cargos sean retirados, lo que les permitiría regresar a México tras varias semanas fuera del país.

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