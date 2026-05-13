Más Información

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Semifinal de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Semifinal de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX

ICE ofrece a sus agentes como apoyo de seguridad para el Mundial

ICE ofrece a sus agentes como apoyo de seguridad para el Mundial

América suma sus primeros tres refuerzos para el Apertura 2026

América suma sus primeros tres refuerzos para el Apertura 2026

Julio Ibáñez, periodista de Televisa continúa sin poder salir de Sudáfrica

Julio Ibáñez, periodista de Televisa continúa sin poder salir de Sudáfrica

Hirving Lozano es el cuarto mejor pagado de la MLS sin jugar

Hirving Lozano es el cuarto mejor pagado de la MLS sin jugar

Cruz Azul y Chivas disputan esta noche la Semifinal de Ida del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Banorte.

La Máquina viene de vencer a los Rojinegros del Atlas en Cuartos de Final, mientras que el Guadalajara consiguió su pase frente a los Tigres, luego de ir abajo 3-1 en el encuentro de ida.

Las Chivas tienen la ventaja por la posición en la tabla, por lo que los Cementeros están obligados a ganar en el marcador global si quieren avanzar a la Gran Final del futbol mexicano.

La última final del Cruz Azul fue en el torneo Clausura 2024, frente al América; la última del Rebaño fue en el Clausura 2023 contra los Tigres; ambos perdieron.

Alineaciones del partido

Alineación de Cruz Azul: Kevin Mier, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi, Amaury García, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela y Osinachi Ebere.

Alineación de Chivas: Oscar Whalley, José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Omar Govea, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Fernando González, Santiago Sandoval, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

Sigue AQUÍ minuto a minuto todas las acciones del partido entre Cruz Azul y Chivas

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS