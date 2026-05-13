Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Semifinal de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul y Chivas disputan esta noche la Semifinal de Ida del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Banorte.

La Máquina viene de vencer a los Rojinegros del Atlas en Cuartos de Final, mientras que el Guadalajara consiguió su pase frente a los Tigres, luego de ir abajo 3-1 en el encuentro de ida.

Las Chivas tienen la ventaja por la posición en la tabla, por lo que los Cementeros están obligados a ganar en el marcador global si quieren avanzar a la Gran Final del futbol mexicano.

La última final del Cruz Azul fue en el torneo Clausura 2024, frente al América; la última del Rebaño fue en el Clausura 2023 contra los Tigres; ambos perdieron.

Alineaciones del partido

Alineación de Cruz Azul: Kevin Mier, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi, Amaury García, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela y Osinachi Ebere.

Alineación de Chivas: Oscar Whalley, José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Omar Govea, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Fernando González, Santiago Sandoval, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

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