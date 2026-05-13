Ronda Rousey ensaya su regreso a las MMA con un campamento especial

Ronda Rousey baja de la pared un periódico enmarcado. Sonríe con calidez mientras lee los titulares que celebran su gloriosa y dominante victoria sobre Gina Carano — en una pelea que todavía falta un mes para que ocurra de verdad.

Más tarde esa semana, Rousey y su equipo realizan un ensayo general completo en su campamento temporal de entrenamiento base en Las Vegas para su regreso a las artes marciales mixtas. Con su indumentaria de noche de pelea, Rousey hace su calentamiento antes de efectuar una caminata hacia la jaula, con música estruendosa y luces brillantes, en un elaborado ejercicio de visualización para preparar a su cuerpo de 39 años y a su cerebro propenso a las migrañas para rendir al máximo cuando llegue el momento.

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“Simplemente hace que todo sea realmente especial y divertido. Es muy agradable que se tenga todo en cuenta”, comentó Rousey a The Associated Press.

Estos ejercicios mentales son apenas una fracción de las enormes mejoras en el régimen de entrenamiento de Rousey mientras se prepara para enfrentar a la también pionera de las MMA, Carano, la noche del sábado en el Intuit Dome de Inglewood, California.

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Casi una década después de dejar el deporte en el punto más alto de su fama y en el momento más bajo de su felicidad personal con las MMA, Rousey ahora cuenta con un grupo de entrenadores de primer nivel y personal de apoyo, una estructura de entrenamiento de clase mundial y respaldo mental completo para su regreso.

Eso es notable porque Rousey se convirtió, posiblemente, en la atleta más famosa en la historia de los deportes de combate femeninos pese a haber tenido apenas una fracción de la ayuda de entrenadores y de la estructura fuera de la jaula que reciben muchas peleadoras de élite.