Germán Berterame marca en triunfo del Inter Miami ante Cincinnati

En una noche brillante para Lionel Messi, quien firmó un triplete, el Inter Miami logró una remontada (5-3) clave para sumar tres valiosos puntos. En medio del espectáculo, también apareció Germán Berterame, delantero de la Selección Mexicana, para hacerse presente en el marcador en su aventura por la MLS.

El exjugador de Monterrey, titular en el encuentro y aún en el radar de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo de 2026, vivió un duelo cargado de emociones frente a Cincinnati. En momentos de alta tensión, el conjunto de Florida encontró en Messi a su gran figura, quien con tres anotaciones comandó la reacción del equipo para mantenerse en la pelea por la cima de la Conferencia Este.

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La jugada de Berterame llegó en un instante determinante del partido, cuando el marcador se encontraba igualado 3-3. El atacante buscó el balón tras un cobro a balón parado, y tras una desafortunada colisión entre el defensor y el guardameta rival, el esférico quedó a su disposición. Con la portería abierta, no perdonó y envió el balón al fondo al minuto 83.

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El próximo compromiso del Inter Miami será como local ante Portland Timbers, un equipo irregular que se ubica en la zona media de la tabla. Será una nueva oportunidad para Berterame de seguir sumando minutos y argumentos en su intento por asegurar un lugar en la lista final del Tricolor.