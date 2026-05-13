Místico tendrá a Natalia Jiménez en Arena México por aniversario del éxito “Me Muero”

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Místico es, sin duda, uno de los máximos ídolos en la historia de la lucha libre mexicana, un estandarte del pancracio que, gracias a su talento, disciplina y estilo espectacular, se ha ganado el reconocimiento y cariño de aficionados tanto en México como en distintas partes del mundo.

Con la Arena México como su escenario principal, el llamado “Rey de Plata y Oro” ha protagonizado combates inolvidables que han engrandecido su legado dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, consolidándose como una de las figuras más emblemáticas de su generación.

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El luchador originario del barrio de Tepito, quien en 2024 celebró dos décadas de vida de su personaje, prepara ahora una velada especial para sus seguidores. En esta ocasión, compartirá un momento único con la cantante Natalia Jiménez, quien estará presente en el inmueble de la colonia Doctores para conmemorar los 20 años de “Me Muero”, canción que marcó a toda una generación y que se convirtió en una de las entradas más icónicas en la carrera de Místico.

"No nada más es una canción o una entrada para luchador, la gente ha hecho que es un himno para Místico, es algo maravilloso. He estado en Costa Rica, Japón, Estados Unidos, todo México, y es algo muy bonito que la gente la cante a todo pulmón y que llore, no se puede pagar con nada más que haciendo mi trabajo arriba del ring", mencionó el luchador.

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El enmascarado tendrá acción este viernes 15 de mayo, cuando enfrente a Volador Jr., Averno y Último Guerrero, haciendo equipo con Máscara Dorada y Neón en un combate que promete grandes emociones en la Arena México.

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