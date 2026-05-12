La Liga MX Femenil rompe récords de audencia y es la más vista en el mundo

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Este martes, la presumió ser la liga femenil con mayor alcance global, con cifras récord en 2025 que incluso superan a las ligas de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, comunicaron que la Liga MX está "liderando tanto en TV como en plataformas digitales la audiencia del 2025 con un alcance de 37.5 millones en el Apertura 2025 y 30.3 millones en el Clausura 2025, superando a la National Women's Soccer League (NWSL), Barclays Women's Super League y la Frauen Bundesliga".

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Durante la Asamblea Ordinaria 2026, el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, y la Presidenta de la división, Mariana Gutiérrez, discutieron sobre "los avances estratégicos y acuerdos clave que fortalecerán el desarrollo de la competencia durante la temporada actual y en los próximos ciclos deportivos".

En el mismo comunicado, comparten que "se registró una audiencia de 21.23 millones de espectadores acumulados hasta los Cuartos de Final del Clausura 2026, la segunda mejor audiencia en la historia del torneo y un crecimiento del 85 por ciento frente al Clausura 2025".

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