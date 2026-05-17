Carlos Pérez afirma que barrer a Tigres servirá a Diablos para recuperar la motivación

Los Diablos Rojos del México tienen un motivo para sonreír y es que este fin de semana consumaron tras victorias consecutivas que sirvieron para barrer a los Tigres en la llamada Guerra Civil y sobre todo será de mucha utilidad para recuperar la motivación de cara a lo que viene.

En ese sentido, el receptor escarlata Carlos Pérez destacó al término del tercer enfrentamiento ante la novena bengalí, que el triunfo ante el acérrimo rival es de suma importancia para recobrar el ánimo.

"Nunca perdimos la confianza, pero regresa como que esa motivación, que hay que seguir haciendo las cosas bien, que sigamos teniendo fe en el equipo", explicó el catcher venezolano.

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Y es que antes de enfrentar a los de Quintana Roo, los Pingos sufrieron en su gira fuera de casa tras caer por barrida ante Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco, para sumar seis derrotas al hilo.

En en plano particular, el receptor fue clave en el triunfo escarlata en el tercer duelo de la serie ante los felinos del sureste mexicano (15-7), al cosechar cincocarreras impulsadas producto de tres imparables además de dos carreras anotadas.

Sin embargo, el pelotero reconoció que mas allá de lo individual fue el trabajo en conjunto lo que permitió a Diablos consumar la barrida en la Guerra de Guerras.

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"Contento con el trabajo de todo el equipo tanto en el pitcheo como en bateo; gracias a Dios fue una tarde genial para mi, pero lo mas importante es que se sacó la victoria", manifestó el jugador al término del juego.