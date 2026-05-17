Más Información

Carlos Pérez afirma que barrer a Tigres servirá a Diablos para recuperar la motivación

Carlos Pérez afirma que barrer a Tigres servirá a Diablos para recuperar la motivación

Germán Berterame anota tras asistencia de Lionel Messi en el triunfo del Inter Miami

Germán Berterame anota tras asistencia de Lionel Messi en el triunfo del Inter Miami

El inglés Aaron Rai conquista el Campeonato de la PGA, primer 'grande' de su palmarés

El inglés Aaron Rai conquista el Campeonato de la PGA, primer 'grande' de su palmarés

Sandra Paños se despide del América y lanza mensaje a Emilio Azcárraga: "Que pague más primas"

Sandra Paños se despide del América y lanza mensaje a Emilio Azcárraga: "Que pague más primas"

Diablos no tuvo piedad y barre a Tigres en la Guerra Civil para retomar confianza

Diablos no tuvo piedad y barre a Tigres en la Guerra Civil para retomar confianza

América lo intentaba una y otra vez, pero el campeonato se les negaba. En esta ocasión fue distinto porque lograron derrotar 3-0 (3-1 global) a Rayadas en la para coronarse por tercera ocasión en la Liga MX Femenil y así ahuyentar a los fantasmas que les impedían quedar campeonas.

El título significó un alivió para todo el equipo que llevaba más descalabros que alegrías en esa búsqueda del campeonato. "Esa revancha tardó mucho en llegar. Hubiésemos querido que llegara antes, pero así es el futbol, es caprichoso", afirmó Karen Luna mientras presumía su medalla de campeona.

La defensora azulcrema le dedicó un par de palabras a su entrenador Ángel Villacampa, luego de un par de años de no lograr el objetivo que sí lograron este domingo.

Lee también

"Agradecerle la paciencia, lo sufrimos demasiado todo este tiempo que se nos negó, pero las ganas que tuvimos y las veces que revertimos las cosas, por fin dio resultado".

Luna no olvidó a dos exfutbolistas que fueron parte de los descalabros y les dedicó el título, así como a su familia. "También a Kiana (Palacios) y Nicky (Hernández), que fueron parte de esto. Me hubiera encantado que estuvieran aquí".

Nancy Antonio llega a siete campeonatos en la Liga MX Femenil

Por su parte, Nancy Antonio, pieza fundamental en el esquema de Villacampa, también mostró su felicidad de sumar un título más a su vitrina personal.

"Muchísima gratitud. (El trabajo) viene de años atrás que lo intentábamos y por algo no se concretaba, hoy poder hacer y darle lo que soy a mi equipo me llena mucho de orgullo", confesó la mediocampista mexicana, quien sumó su séptimo campeonato en la Liga MX Femenil.

Lee también

"Yo creo que es la satisfacción que todo lo que hemos trabajado hoy tiene su recompensa. El hecho de cerrar y de campeonar en casa es un plus muy bonito", agregó Nancy al termino del juego.

Creer y la confianza en el grupo fueron las claves para levantar este título.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS