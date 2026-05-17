Sandra Paños se despide del América y lanza mensaje a Emilio Azcárraga: "Que pague más primas"

Esta tarde el América se proclamó campeón de la Liga MX Femenil después de vencer a Rayadas (3-1 marcador global) y aunque los festejos todavía durarán unos días, no todo es felicidad, ya que la portera Sandra Paños anunció su salida del club.

Al terminar la gran final, la portera española habló con los medios de comunicación y habló sobre su futuro, dando a entender que no seguirá con el conjunto de Coapa.

“Esto termina aquí. Estoy muy feliz de cerrar de esta manera. Al América le auguro muchos éxitos en el futuro y lo viviré como una americanista más”, declaró.

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Al ser cuestionada sobre qué mensaje darle a Emilio Azcárraga, propietario del equipo, dijo entre risas: "que pague más primas", antes de reconocer su apoyo al futbol femenil.

“Agradecerle la apuesta que hace por el futbol femenil. Siempre ha estado apoyándonos y esperando que esto se diera. También va dedicado para él y para toda la gente que ha estado detrás del proyecto”, agregó.

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