Después de tres años, el América logró romper la maldición que tenía en finales de Liga MX Femenil y logró consagrarse por tercera vez en su historia; sin embargo, en medio de la lluvia y el confeti, la exigencia que caracteriza a la institución puso pausa a las celebraciones para enfocarse en el próximo objetivo: ganar la CONCACAF W Champions Cup.

Por segundo año consecutivo, las Águilas están en semifinales del torneo de clubes más importante de la región, donde enfrentarán este miércoles a su último verdugo, el Gotham FC de Estados Unidos.

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Durante los festejos por el campeonato liguero, Ángel Villacampa mencionó que “mi sensación es de mucho orgullo por el club al que pertenezco, las jugadoras que lo representan y que dignifican esta playera y que seguramente en otro equipo, en cuatro años tener dos títulos sería bueno, pero aquí siempre buscamos la excelencia, esa exigencia que nos hace tan especiales y distintos al resto de los clubes”.

🗣️ “Ya nos tocaba” 🔥🏆



Ángel Villacampa festeja el campeonato del América, el cual se lo dedica a su padre recién fallecido.



Además, menciona que ahora van por el título de CONCACAF y le agradeció el apoyo a Emilio Azcárraga 🦅



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Por eso mismo, el estratega español destacó que empezarán la semana con la mente puesta en ese objetivo internacional que se ha negado tanto en la rama varonil como en la femenil y que se ha convertido en una obsesión para la afición, pero también para el propietario del equipo, Emilio Azcárraga.

“El miércoles vamos a jugar y eso es el Club América, ahora hay que recuperar, hay que celebrar y mucho pero el miércoles ya estamos listas otra vez”, agregó el técnico.

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¡Ahora van por la CONCACAF W Champions Cup! 🏆



La estadounidense Sarah Luebbert asegura que ahora el América debe mentalizarse en conquistar el torneo de CONCACAF, donde enfrentarán en semifinales al Gotham FC 🔥



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Por su parte, Sarah Luebbert, una de las favoritas de la afición azulcrema, señaló que para enfrentar el compromiso contra Gotham “tenemos que seguir trabajando así, este título sirve como motivación, el equipo está en buen momento y seguimos con esta mentalidad de dejar todo en la cancha”.