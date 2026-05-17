El inglés Aaron Rai conquista el Campeonato de la PGA, primer 'grande' de su palmarés

El golfista inglés Aaron Rai conquistó este domingo el Campeonato de la PGA, el primer 'grande' de su palmarés, tras firmar una brillante última ronda de 65 golpes que le dejó con un acumulado de nueve bajo par.

Rai aventajó en tres golpes a Jon Rahm, que terminó segundo tras rozar el liderato durante toda la jornada de hoy. Es el mejor resultado de Rahm en el Campeonato de la PGA, el único 'major' que todavía no ha ganado ningún español.

El triunfo de Rai supuso una auténtica sorpresa. El inglés, de 31 años, nunca se había acercado siquiera a la pelea por un 'grande': su mejor resultado hasta ahora era un discreto puesto 19, precisamente en el Campeonato de la PGA de 2025.

En esta edición, jugada en el Aronimink Golf Club, a las afueras de Filadelfia (Estados Unidos), Rai fue de menos a más, con tarjetas de 70, 69, 67 y 65 golpes de jueves a domingo.

La ronda de este domingo no empezó del todo bien, con tres bogeys en los primeros ocho hoyos que le tenían sobre el par pese a dos birdies, pero un fantástico eagle en el noveno hoyo abrió la segunda mitad del recorrido sin errores, con otros cuatro birdies.

En total, un eagle, seis birdies y tres bogeys para Rai, el primer inglés en conquistar el Campeonato de la PGA desde que lo lograse Jim Barnes en 1919.

"Es algo muy surrealista. Como decías, ha sido una temporada un poco frustrante, así que estar aquí supera, sin duda, todo lo que podía imaginar", dijo Rai en declaraciones a CBS una vez terminada su ronda.

"He tenido una buena consistencia en las últimas semanas en los entrenamientos… He disfrutado mucho del campo esta semana y he conseguido mantener la solidez de las rondas a medida que avanzaban los días. Es algo fenomenal estar aquí", añadió.