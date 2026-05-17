Pumas vs Pachuca: EN VIVO – Vuelta – Semifinales – Clausura 2026 – Liga MX

Los Pumas tienen la enorme oportunidad de regresar a una final del futbol mexicano, luego de cinco años de no hacerlo. Efraín Juárez y sus dirigidos sueñan con poder llevar al equipo auriazul a una nueva disputa por el título de la Liga MX, después de que ya suma 10 torneos sin alcanzarla.

Esta noche, ante el Pachuca, el conjunto universitario tratará de cortar su mala racha, por lo que es un partido de bastante presión.

Hoy salen con la obligación de ganarle a los Tuzos luego de que perdieran (1-0) el juego de ida de las semifinales del Clausura 2026, disputado en el estadio Hidalgo.

Ahora, en el Olímpico Universitario tendrán la posibilidad de revertir el marcador para avanzar a la siguiente instancia. Los Pumas clasificarían a la final con cualquier empate en el marcador global, gracias a su posición en la tabla.

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Por su parte, los Tuzos están necesitados de conservar la ventaja, aunque, un empate en el segundo capítulo de esta eliminatoria les serviría para acceder a la disputa por el trofeo.

La diferencia en el marcador no es tan amplia, por lo que Efraín Juárez aceptó sentirse “tranquilo e ilusionado” con la posibilidad de que su escuadra elimine al club hidalguense en casa.

Como locales, los felinos apenas suman una derrota en sus 10 últimos encuentros, por lo que cuentan esa fortaleza, con saldo de seis victorias y cuatro empates.

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Incluso, después de ese descalabro no han vuelto a perder y ya acumulan cinco duelos consecutivos sin hacerlo. Es decir, cada vez luce mejor jugando en el Olímpico Universitario.

Los Pumas sueñan con conquistar la ansiada “Octava” y ya están cerca de poder hacerlo, pero primero tendrán que superar al Pachuca para instalarse en la final y ponerse a 180 minutos de un nuevo trofeo.

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PUMAS VS PACHUCA: MINUTO A MINUTO