La Liga MX Femenil es la más vista en todo el mundo

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil terminó con una final atractiva entre el América y el Monterrey, que disfrutaron 26 mil 670 aficionados en el estadio Ciudad de los Deportes y otros millones en sus televisores.

El crecimiento del futbol femenil en México es notorio y desde su cúpula lo presumen, ya que es la Liga con mayor alcance global, con cifras récord en 2025, que superan a la National Women’s Soccer League de Estados Unidos, la Frauen Bundesliga de Alemania y la Barclays Women’s Super League de Inglaterra.

Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, y Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, festejaron la exposición que vive el futbol femenil en el país.

“La mejor forma de ver la Liga MX Femenil es del lado del consumidor y esta es una Liga que tiene menos de dos dígitos de vida, pero es la más vista en el mundo. Cerramos la temporada con 22 millones de ojos en televisión abierta y casi 20 millones de audiencia en nuestro nuevo mecanismo para democratizar el futbol femenil”, mencionó Mikel.

Mariana, por su parte, destacó que “nuestro país es un gran consumidor de futbol, no importa el género, y lo que hacemos es capitalizar ese crecimiento”.

Esta temporada, los partidos del futbol femenil en México se transmitieron por diversos formatos.