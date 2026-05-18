La Liga MX Femenil cambiará su formato de competencia

Este campeonato del América fue histórico, no sólo para la institución, también para el desarrollo de la Liga MX Femenil, ya que será el último bajo el actual formato.

Tras una Asamblea donde se reunieron dueños de equipos, socios comerciales, representantes de la Liga MX Femenil y la Federación Mexicana de Futbol, se establecieron cambios en el formato de competencia a partir del Apertura 2026, con el objetivo de ofrecer mejor espectáculo a los aficionados y cuidar a las jugadoras.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, y Mikel Arriola, comisionado de la FMF, compartieron algunos detalles de los cambios que se vienen.

“El nuevo formato que se dará a conocer tiene que ver con calendarios centrados en el aficionado y en que las jugadoras puedan tener la actividad al parejo con las demás Ligas, que sigamos abriendo espacios para lo internacional. Necesitamos roce con la Liga estadounidense, seguir con el Juego de Estrellas. Esto no debe dejar de crecer, ahora con formatos nuevos”, mencionó Arriola.

Gutiérrez reveló que “vienen varios cambios para que las jugadoras puedan dar un gran producto a la afición y los socios estratégicos estén contentos. Tendremos un calendario eficiente, que está regido por nuevas Fechas FIFA que dieron”.