Mariana Gutiérrez confirma que la Liga MX Femenil hará cambios a la regla de menores

Uno de los grandes objetivos en la Liga MX Femenil es seguir dándole salida a las futbolistas jóvenes, para alimentar el futuro del torneo y también otorgar más armas a la Selección Mexicana.

Mariana Gutiérrez, presidenta del circuito, dijo que la continuidad de minutos para las jugadoras juveniles es clave, con el fin de seguir consolidándolas en los equipos que conforman el certamen.

Con miras al Apertura 2026, además de las modificaciones al calendario y al formato de competencia, la directiva adelantó que hubo un ajuste dentro de la regla de menores.

“A partir de varias reformas que tuvimos en la Asamblea pasada, ajustamos la regla de menores”, compartió Mariana, sin dar más detalles al respecto. De momento, este apartado demanda que cada equipo cumpla con mil 260 minutos por torneo.

En 2021, se disputó el primer torneo de fuerzas básicas en el futbol mexicano femenil y poco a poco se consolidan los proyectos juveniles de cada club; incluso, se colocan a las jugadoras para ser constantes en la Primera División.

Aunado a este dato, cabe recordar que —en el Apertura 2025— se tuvo registro de 46 debutantes, 28 de ellas contaron con proceso en la Sub-19. Ahora, en el certamen que ayer finalizó, se cosechó una nueva marca, que pone contenta a la mandamás del circuito femenil.

“Fue el torneo [Clausura 2026] con mayor cantidad de debuts de jugadoras provenientes de la Sub-19 y fuerzas básicas, pero lo más relevante es que se aumentó el 150% de los minutos. Hoy, vemos a jugadoras muy posicionadas dentro de sus clubes”, detalló Gutiérrez.

Con el objetivo de seguir el crecimiento de la jugadora local, también está la tarea de continuar con la atracción de talento extranjero, pero no para rezagar a la mexicana, sino para posicionar a la Liga.

“[Estamos] muy enfocados en el desarrollo de nuestra jugadora nacional y, por supuesto, no perder de vista que queremos ser una Liga destino”, finalizó la presidenta del circuito femenil.