América no se conforma con el título de Liga MX Femenil y va por el título de CONCACAF

Después de tres años, el América logró romper la maldición que tenía en finales de la Liga MX Femenil y se consagró campeón por tercera vez; sin embargo, en medio de la lluvia y el confeti, la exigencia que caracteriza a la institución puso pausa a las celebraciones, para enfocarse en el próximo objetivo: Ganar la Concacaf W Champions Cup.

Por segundo año consecutivo, las Águilas están en semifinales del torneo, donde enfrentarán el miércoles a su último verdugo, el Gotham FC de Estados Unidos.

Durante los festejos por el campeonato liguero, Ángel Villacampa mencionó que “mi sensación es de mucho orgullo por el club al que pertenezco, las jugadoras que lo representan y dignifican esta playera. Seguramente, en otro equipo, en cuatro años tener dos títulos sería bueno, pero aquí siempre buscamos la excelencia, esa exigencia que nos hace tan especiales y distintos al resto”.

Por eso, el estratega destacó que empezarán la semana con la mente puesta en ese objetivo internacional que se ha negado tanto en las ramas varonil como femenil, por lo que se ha convertido en una obsesión para la afición, y también para el propietario del equipo, Emilio Azcárraga.

“El miércoles, vamos a jugar y eso es el Club América. Ahora, hay que recuperar, celebrar, pero el miércoles ya estamos listas otra vez”, agregó el técnico.

Como muestra del sello ganador que las distingue.