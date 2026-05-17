Pumas festeja el pase a la gran final del Clausura 2026 con LOS MEJORES MEMES

Después de seis años, Pumas vuelve a estar en una final del futbol mexicano. Con la victoria sobre Pachuca (1-0, 1-1 marcador global), los universitarios clasificaron a la definición del torneo Clausura 2026, donde enfrentarán al Cruz Azul.

La noche que vivieron los aficionados de Pumas seguramente nunca la olvidarán. El gol impresionante de Jordan Carrillo de tiro libre, se convertirá en el relato de padres a hijos y de abuelos a nietos dentro de unos años. En el estadio Olímpico Universitario se vivió una fiesta y en redes sociales, la afición también festejó a lo grande.

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La afición de Pumas compartió LOS MEJORES MEMES en redes sociales para festejar la victoria de sus Pumas.

Estos son los MEJORES MEMES de Pumas tras pasar a la final

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